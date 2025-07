Un messinese detenuto nel centro migranti Alligator Alcatraz, il Pd interroga il Governo

StrettoWeb

“Indecenti le condizioni in cui sono detenuti i nostri connazionali al centro Alligator Alcatraz. Il Pd ha prontamente interrogato il ministero degli Esteri per avere informazioni e impegnare il governo a gestire urgentemente questa situazione”, così Armando Hyerace, segretario provinciale del Partito Democratico. “Uno dei due detenuti, Gaetano Mirabella Costa, originario della provincia di Messina, è detenuto da maggio e ha denunciato le condizioni inumane in cui i cittadini non americani sono costretti a vivere in questo centro che niente ha di assimilabile ad un hub amministrativo per il fermo di clandestini in attesa di rimpatrio. Già dal nome del luogo è palese l’intento di terrorizzare, ma una volta dentro, fra gabbie sovraffollate, servizi igienici privi di privacy, e limitazioni dei diritti fondamentali tra i quali assistenza sanitaria e giuridica, i detenuti, incatenati mani e piedi, vengono trattati alla stregua di bestie. Sono immagini che non è possibile associare ad un Paese che sia definito democratico“, rimarca Hyerace.

“E non possiamo permettere che nessuno sia lasciato in queste condizioni, in attesa che la situazione si sblocchi da sè. Stamattina ho sentito il responsabile Esteri del Pd, l’Onorevole Giuseppe Provenzano, che mi ha comunicato la presentazione di un’interpellanza urgente circa questa clamorosa e drammatica questione. È vergognoso e inaccettabile ciò a cui assistiamo ed è una faccenda sulla quale dovremo vigilare attentamente anche dopo che i nostri connazionali saranno in una condizione di sicurezza”, conclude Hyerace.