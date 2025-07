Sky Calciomercato a Reggio Calabria, le emozioni della 4ª serata: Costacurta, i Bronzi e il profumo di Bojinov | FOTO

StrettoWeb

“Gianna” di Rino Gaetano, intonata da Leonardo Lagorio, apre la quarta e penultima puntata di Sky Calciomercato – L’Originale a Reggio Calabria. Parterre di ospiti rinnovato per 3/4 rispetto a ieri: a Stefano De Grandis si affiancano Veronica Baldaccini, Billy Costacurta e Valeri Bojinov. Il bomber bulgaro, vera e propria star di questa edizione per la sua simpatia e il suo rapporto con il pubblico, viene subito tirato in ballo con la solita gag del profumo che indossa: è forte e lo sentono tutti!

Grande spazio a Billy Costacurta, leggenda del Milan. “Credo di avere più sconfitte che vittorie contro la Reggina”, esordisce Costacurta ridendo. Immancabile un passaggio sui Bronzi paragonati alla coppia Baresi-Costacurta: “noi con qualche fibra muscolare in meno – ammette l’ex centrale del Milan, mi sono emozionato tanto a vederli“.

Nel ‘retropalco’, l’intervista a Danilo Brancati, presidente dell’Associazione “Jalò tu Vua” che ha parlato del grecanico e delle tradizioni linguistiche calabresi.

Sky Calciomercato: le notizie da Reggio Calabria

Gianluca Di Marzio, in diretta da Catona, ha lanciato tantissime news di calciomercato. Si parte dalla Roma con un gioco al rialzo dal Palmeiras per Rios, giallorossi su El Aynaoui del Lens (25 più bonus). In attacco piace Ferguson del Brighton. In difesa offerta per Ghilardi del Verona e Wesley del Flamengo (25 più bonus).

Fiorentina su Valentini dal Verona per la difesa. Pioli vorrebbe Kessiè, ex Milan oggi in Arabia. Interessa anche Sohm dal Parma.

Il Milan cerca un esterno sinistro al posto di Theo Hernandez: offerta al Brighton per Estupinan: offerti 12 milioni, gli inglesi chiedono di più. L’ultimo nome per l’attacco è quello di Hojlund del Manchester United, ex Atalanta.

L’Inter ha formulato l’offerta da 40 milioni all’Atalanta per Lookman. Tanto l’Inter, quanto l’Atalanta, interessate a Nico Gonzalez. Alla ‘Dea’ interessa Raspadori.

Il Napoli ha chiuso per Beukema e, sempre dal Bologna vorrebbe Ndoye con Zanoli nella trattativa. Colpo americano per il Parma che cerca di portare in Serie A Reyna dal Borussia Dortmund.

Il Newcastle interessato a Savona della Juventus, sostituto di Livramento se andrà al City. La Cremonese su Gagliardini svincolato dal Monza. Il Pisa ha chiuso Akinsanmiro dall’Inter.