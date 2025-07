Bojinov a StrettoWeb: “i reggini meritano tanto. Mi sento come al Granillo. E quella doppietta alla Reggina…” | VIDEO

StrettoWeb

Nei primi anni del 2000 Valeri Bojinov è stato uno dei calciatori più interessanti della Serie A. Rapido, tecnico e con un gran senso del gol, abile a destreggiarsi in più posizioni, ha vestito le maglie di Lecce, Fiorentina, Juventus, Parma e Verona, ma è stato anche nel primissimo Manchester City, agli albori del progetto che ha portato alla corazzata moderna. A due anni dal ritiro, l’attaccante bulgaro è diventato uno dei volti di Sky Calciomercato L’Originale con il quale ha preso parte alla tappa di Reggio Calabria.

Intervistato ai microfoni di StrettoWeb, Bojinov ha ricordato le sfide contro la Reggina e la doppietta segnata agli amaranto con il Lecce nella stagione 2003-2004 al Granillo: “il Granillo e Reggio Calabria significano tanto per me: la mia prima doppietta in Serie A è stata qui con il Lecce. Lo stadio era strapieno, come sempre, siete un popolo caloroso, amate il calcio e supportate la vostra squadra. Posso farvi l’augurio di tornare di nuovo dove meritate. Il Sud Italia ha bisogno di una piazza come Reggio. Per la piazza che avete, per la città che siete, per la passione, meritate tanto. Oggi siamo ospiti con Sky Calciomercato, ci sono 2000 persone, mi sento come allo stadio davanti alla Curva del Granillo!“.