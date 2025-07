Veronica Baldaccini a StrettoWeb: “a Reggio fai fatica a rinunciarci. E quella Reggina vista a Cagliari…” | VIDEO

StrettoWeb

Si rinnova il parterre degli ospiti di Sky Calciomercato L’Originale a Reggio Calabria e arriva la prima presenza femminile. Veronica Baldaccini è un nome che non ha bisogno di presentazioni nel giornalismo sportivo italiano e che già l’anno scorso era giunta in riva allo Stretto nella puntata finale della trasmissione. “Se sono venuta l’anno scorso e sono di nuovo qui, secondo voi come mi sono trovata? Non mi hanno obbligato! – scherza ai microfoni di StrettoWeb la giornalista sarda – “Mi sono trovata bene a Reggio, è l’entusiasmo dei 2000 e oltre dell’Arena, è unico, si fa fatica a rinunciare quando si prova“.

Bravissima ad analizzare l’aspetto umano dietro la figura degli sportivi, a Veronica Baldaccini abbiamo chiesto un parere su Allegri al Milan, uno dei nomi più chiacchierati del mercato e che è passato anche dalla sua Sardegna (ex allenatore del Cagliari): “scelta giusta per il Milan e il Milan è la scelta giusta per Allegri: Allegri ha bisogno di una grande piazza per rilanciarsi, il Milan ha bisogno di un grande allenatore per ritornare a essere competitivo e fastidioso“.

In conclusione, un passaggio sulla Reggina: “mi ricordo della Reggina che riuscì nell’impresa di recuperare il gap del -15 e salvarsi. Ricordo quando giocò a Cagliari, al Sant’Elia, anche dal vivo l’impressione della tenacia, dell’agonismo, della qualità sia umana che tecnica di quella squadra era visibile e mi è rimasta impressa a distanza di anni“.