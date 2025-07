Reggio Calabria, tragico incidente a Bocale: un morto sulla Nazionale | FOTO LIVE

StrettoWeb

Dramma pochi minuti fa a Bocale, frazione meridionale di Reggio Calabria, dove si è verificato un grave incidente stradale con esito mortale. Una tragedia che scuote la comunità e che, stavolta, non ha avuto come teatro la famigerata Statale 106 Jonica, ma la strada nazionale, scenario ben più raro per eventi di tale gravità.

L’incidente si è verificato all’altezza di un impianto sportivo. Una Toyota Yaris condotta da un uomo di 35 anni si è scontrata con un motociclo. A causa dell’impatto, il centauro, un reggino di 47 anni, Davide Squillace, ha perso la vita.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Reggio Calabria guidati dal Comandante Salvatore Zucco, per effettuare i rilievi e gestire la viabilità, ma la situazione appare complessa: la strada è completamente paralizzata, complice l’orario di punta del rientro domenicale dal mare.

Sui dettagli dell’incidente, le autorità mantengono il massimo riserbo, mentre le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area procedono tra mille difficoltà, anche per la presenza di numerosi automobilisti bloccati nel traffico e testimoni visibilmente scossi.

L’automobilista alla guida della Yaris aveva la patente scaduta da oltre un anno. E’ stato immediatamente sottoposto agli accertamenti tossicologici, di cui è atteso l’esito a breve.

Le forze dell’ordine invitano i cittadini a evitare la zona per agevolare le operazioni di intervento e il deflusso del traffico. Restano attese ulteriori informazioni ufficiali per chiarire la dinamica dello scontro e fornire dettagli sull’identità della vittima.