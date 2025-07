Reggio Calabria, carabiniere travolto e ucciso nell’incidente di Bocale: arrestato il conducente positivo all’alcol test

StrettoWeb

La Polizia Locale di Reggio Calabria, all’esito delle risultanze degli esami tossicologici, nella notte, ha tratto in arresto il conducente del veicolo che ha causato il decesso del carabiniere. Secondo le prime risultanze, guidava in stato di ebbrezza alcolica. Per lui l’accusa è di omicidio stradale. L’indagato, su disposizione del magistrato di turno è stato ristretto agli arresti domiciliari . Il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari pertanto vige a caricò dell’indagato la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.