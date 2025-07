Reggio Calabria, grave incidente anche in centro: motociclista trasportato d’urgenza al GOM, tutta colpa di una voragine segnalata invano da tre anni

StrettoWeb

Una domenica sera da incubo per la città di Reggio Calabria, segnata da un nuovo, gravissimo incidente stradale che si aggiunge a quello mortale di Bocale. Questo secondo incidente, in realtà, si è verificato un paio di ore prima: è avvenuto intorno alle 19:30 in via Reggio Campi, nella zona collinare del centro cittadino. Protagonista un giovane centauro che, a bordo del suo scooter, ha perso il controllo del mezzo in circostanze drammatiche.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto in un tratto di strada dove da oltre tre anni persiste una pericolosa criticità: una buca causata da un tombino sprofondato, la voragine era stata già segnalata pubblicamente da StrettoWeb nel lontano marzo 2022. Nonostante le denunce e l’allarme lanciato all’epoca, il Comune non ha mai provveduto a mettere in sicurezza il tratto stradale, che oggi si è trasformato in teatro di una tragedia evitabile.

Siamo in via Reggio Campi Secondo Tronco, nei pressi dell’incrocio con via Vecchia Cimitero. Non è ancora chiaro se il ragazzo sia caduto perché finito direttamente nella buca o se, tentando di evitarla, abbia perso l’equilibrio e sia sbandato. Quello che è certo è la gravità delle conseguenze: il giovane ha compiuto un volo di svariati metri verso l’alto, poi è piombato al suolo riportando numerose fratture in varie parti del corpo. Fortunatamente, le sue condizioni non sono tali da metterne a rischio la vita. Dopo l’impatto, è stato soccorso d’urgenza e trasportato con un’ambulanza al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove è al momento ricoverato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’accaduto. Intanto, monta la rabbia tra i residenti e tra chi, in passato, aveva già segnalato il pericolo senza ricevere alcuna risposta concreta dalle istituzioni.

Questo nuovo episodio, che si aggiunge alla tragedia di queste ore a Bocale, solleva ancora una volta pesanti interrogativi sulla manutenzione delle strade cittadine e sulle ripercussioni dell’abbandono e del degrado pubblico sulla sicurezza dei cittadini. In una sola sera, seppur per cause diverse, Reggio Calabria si trova a fare i conti con due gravi incidenti, simbolo di una situazione politica e sociale che appare ormai insostenibile.