Reggio Calabria, Falcomatà e il surreale “skibidiboppi” in Consiglio Comunale: sì, l’ha detto davvero. E su Occhiuto delira…

StrettoWeb

Dopo i preliminari, e prima di passare alla discussione dei punti all’ordine del giorno, in Consiglio Comunale è intervenuto il sindaco Giuseppe Falcomatà. Il primo argomento affrontato è quello dei TIS. Ancora una volta, ma ormai è un habitué, mentre la Minoranza chiede risposta sui problemi atavici che attanagliano la città, il primo cittadino pensa ad attaccare la Regione, trovando il pretesto per le frecciate a Governatore e Giunta. Succede ormai sistematicamente ad ogni Consiglio e non solo. Ma sarà la campagna elettorale? Una cosa è certa: se per l’attività di sindaco parlano per lui questi 11 anni, bisogna ammettere che come Opposizione (alla Regione) sta già lavorando bene, anticipando i tempi.

“Sui TIS noi non abbiamo fatto mai alcuna differenza di carattere politico. Ma possiamo dire che la partita è stata chiusa nella nostra Regione, per quanto riguarda il precariato? No. In tanti hanno disatteso l’impegno. La casellina del precariato è azzerata per metà. Le somme per i TIS della Regione non sono storicizzate, quelle del Comune sì. Sui prezzi dei biglietti e degli abbonamenti per i bus la Regione applica il 20% in più: altro che Calabria Straordinaria, è Regione straniera. E’ una scelta scellerata. E poi, di fronte a una richiesta di incontro, nessuna risposta”.

L’ulteriore attacco, assurdo, è al post di Occhiuto che enfatizza le lunghe code al Museo, anche per meriti suoi, della Regione, dei voli Ryanair. Nessun cenno, da Falcomatà, che anzi minimizza. Per lui, tutti i meriti sono di Sudano e del Museo: “il nostro presidente di Regione si attribuisce il merito delle file al Museo, che ci sono da anni, senza dire un ‘bravo’ al Direttore Sudano. Glielo diciamo noi. E gli diciamo anche grazie, pure per rendere meno faticosa la coda con gli ombrelli (anche se l’idea, come già raccontato, era di altri, ndr)“. Incredibile che sia proprio lui, il sindaco, a parlare di meriti attribuiti, quando ha fatto lo stesso qualche giorno fa col Teatro Cilea. “Dove non vorremmo vedere code – conclude Falcomatà – è davanti al Pronto Soccorso del GOM” rilanciando il discorso legato alla sanità

La parte più assurda è quella in cui il sindaco si mette a citare la terminologia social e l’intelligenza artificiale. In Consiglio Comunale…“E’ stata una discussione surreale, quella tra consiglieri nei preliminari, anche per chi in passato aveva ruoli in Maggioranza e ora se ne deve ritagliare qualcuno dall’altra parte” (il riferimento è a Nino Zimbalatti, ndr). Oggi siamo di fronte alla politica dello ‘skibidiboppi’. Non so se conoscete questa nuova terminologia dei social, legata a dei video fatti con l’intelligenza artificiale. Una Minoranza in Consiglio Comunale dovrebbe approfondire, anziché gli slogan su rifiuti, incuria e… ‘skibidiboppi’. Loro scappano, come quelli nei video che vanno verso l’infinito, mentre noi rimaniamo e risolviamo. Concludo dicendo: ‘continuate la polemica sul Sunsetland, perché stanno aumentando le presenze. E’ un po’ come accaduto per Fedez”.