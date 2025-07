Code lunghissime davanti al Museo di Reggio Calabria. E Occhiuto si esalta: “una fila così non si era mai vista”

StrettoWeb

Roberto Occhiuto si esalta, godendosi i risultati del suo impegno, del suo lavoro, delle sue idee. Il Governatore calabrese ha pubblicato sui social un’immagine che vede – oggi – code lunghissime davanti al Museo di Reggio Calabria. Piene di turisti e visitatori, gli stessi che oggi abbiamo raccontato con tanto di ombrelli offerti gentilmente dal Museo per proteggersi dal sole. Il Presidente di Regione è entusiasta per le tante persone presenti.

“Sì, quella fila è vera. E no, in Calabria non si era mai vista prima. Non è un caso. La fila davanti al Museo di Reggio Calabria non è solo una bella immagine: è il segno concreto di un cambiamento profondo. Un cambiamento costruito con fatica, giorno dopo giorno. Mentre altri parlavano, noi lavoravamo. In silenzio, con determinazione. Perché non è stato facile. Non lo era quando nessuno ci credeva. Non lo era quando tutto sembrava sempre troppo lontano. Ma non ci siamo fermati: abbiamo investito, progettato, connesso. Abbiamo creduto” ha scritto Occhiuto.

“La Calabria oggi è visibile e desiderata”

“Grazie ai nuovi voli da tutta Italia e da mezza Europa, la Calabria è oggi raggiungibile, visibile, desiderata. E quella fila è il risultato di tutto questo. Un lavoro che non si è fermato alle promesse. Un lavoro che ha restituito orgoglio a un popolo che ha tanto da raccontare. La bellezza qui non è mai mancata. La differenza è che oggi, finalmente, arriva anche chi la cerca. E siamo solo all’inizio” ha aggiunto.