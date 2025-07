Reggio Calabria, caldo e lunghe code sotto al sole al Museo? Nessun problema: arrivano gli ombrelli

StrettoWeb

Guardare i Bronzi di Riace da vicino ha un prezzo. E no, non è il prezzo del biglietto per entrare al Museo di Reggio Calabria, bensì quello per attendere al sole prima di entrare. In questo periodo, quello estivo, di maggior movimento turistico in città, le code intorno alla struttura aumentano. Una bella notizia, per Reggio Calabria, forse un po’ meno per turisti e visitatori, costretti ad aspettare sotto il sole cocente.

Il Museo stesso però, per iniziativa e idea del Direttore Sudano, ha pensato a una “mossa” per risolvere il problema: ombrelli per tutti. Come si può vedere dall’immagine di copertina dell’articolo, infatti, il Museo ha garantito ai visitatori in fila di poter utilizzare gli ombrelli per proteggersi dal sole. Un’iniziativa bella e interessante che non può che far piacere ai turisti.