I lavori al Teatro “Cilea”, l’impegno della Regione e i soliti meriti “finti” di Falcomatà e del Comune

Ci risiamo. Potremmo citare tanti esempi – l’Aeroporto uno su tutti – ma dovremmo scrivere un articolo a parte. Gli altri si impegnano, ottengono finanziamenti, li annunciano, li mandano avanti… e poi arriva Falcomatà e si prende i meriti. E’ successo di nuovo, questa volta con il Teatro “Cilea”. Questa mattina il Comune ha diffuso una nota stampa in cui annuncia entusiasta il finanziamento di 500 mila euro per il restyling dello storico monumento in centro città. Un comunicato intriso di belle parole, da parte del sindaco. Tutto bello, anzi no. Quel finanziamento, infatti, è opera del centrodestra, della Giunta Regionale, nello specifico di Giusi Princi, che ha avviato le pratiche ai tempi in cui era ancora vice presidente regionale. Lo stesso finanziamento, infatti, è stato ottenuto per i teatri di altre città calabresi. Si tratta di finanziamenti regionali, di idee e impegni della Regione Calabria.

Quel comunicato del 3 gennaio

Il 3 gennaio di quest’anno, a tal proposito, Giusi Princi – nel frattempo diventato eurodeputato – annunciava felice “il sostegno ai teatri calabresi con un contributo di 2,5 milioni di euro. In merito era stato costituito apposito accordo di rete con i teatri delle città capoluogo di provincia e città metropolitana di Reggio Calabria. Ciascun teatro (‘Rendano’ di Cosenza, ‘Cilea’ di Reggio Calabria, ‘Politeama’ di Catanzaro e i teatri di Vibo Valentia e Crotone), quindi, usufruirà dell’importo di 500 mila euro che ne permetteranno la modernizzazione attraverso ristrutturazioni, innovazioni tecnologiche, attrezzature innovative”, si leggeva in una nota. Il progetto sta ora andando avanti con l’assessore regionale Capponi.

Ma a Reggio Calabria c’è chi gioca a prendere in giro i cittadini

A Reggio, però, c’è chi gioca – come spesso accade – a prendere in giro i cittadini, soprattutto a ridosso della campagna elettorale. Il comunicato pubblicato è surreale, fuori dalla realtà. Fumo negli occhi, propaganda utile a far credere ai cittadini che i meriti siano del sindaco, reo di aver trovato i finanziamenti per rilanciare il teatro storico. Di storico, però, c’è ben altro: la storia di questi anni, infatti, ci ha raccontato la realtà di un primo cittadino che prima critica le idee altrui e poi prova a scimmiottarle, con scarso successo. In questo caso, addirittura, si prende i meriti di un qualcosa per cui non c’entra proprio niente.

Nel comunicato si legge che la “Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione tra la Città di Reggio Calabria e il dipartimento “Istruzione e Pari Opportunità” – Settore “Cultura, Biblioteche, Musei, Teatri” della Regione Calabria per la realizzazione presso il teatro comunale “Francesco Cilea” dell’intervento “Teatro dei Capoluoghi” finanziato con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. L’accordo tra Comune e Regione prevede un contributo di 500mila euro e l’intera operazione, compresa la rendicontazione, dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre 2026”. Si parla di approvazione di uno schema di convenzione, di un accordo Comune-Regione. Supercazzole, in piena regola. La parte “incriminata”, quella in cui Falcomatà si prende i meriti, è la seguente: “Dunque si continua a investire in cultura non solo sotto il profilo delle attività immateriali con gli eventi che stanno animando l’estate reggina, ma anche sulle infrastrutture culturali per arricchire l’esperienza di fruizione del pubblico e fornire agli operatori strumenti all’avanguardia”.