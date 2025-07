“Ballarino vattene”. La scritta fake dopo la conferenza: ma il malcontento è più forte che mai

StrettoWeb

La tanto attesa conferenza stampa della Reggina, annunciata dagli ultras al termine dell’incontro di Palazzo San Giorgio della scorsa settimane, incontro nel quale hanno preso parte Falcomatà e Ballarino, è arrivata. La società si è presa una settimana per mettere insieme un bel copione di scuse, neanche troppo originale a dirla tutta, per bocca del direttore generale Praticò e del patron Ballarino che tra una teoria del complotto sulle squadre in difficoltà poi ‘magicamente’ rimaste in C, la sfiga di aver fatto un punto in meno rispetto al Siracusa e quei cattivoni che criticano una squadra al terzo anno di Serie D e che da business Plan sarebbe dovuta essere in B, hanno cercato di intortare città e tifosi.

Tifosi che, già da tempo, hanno capito l’andazzo. Almeno la maggioranza. Pochi minuti dopo la conferenza è iniziata a circolare in rete una foto con una scritta sul muro del Sant’Agata: “Ballarino vattene. Società incompetente!“. Siamo andati a verificare e la foto è fake, come si può vedere dalle nostre foto allegate all’articolo. Nessuna scritta sul muro. Ma il messaggio è più vero che mai.

Fortunatamente, i tifosi della Reggina non hanno imbrattato nessun muro e hanno scelto una protesta social più ‘rispettosa dell’ambiente’. Ma che la scritta sia vera o no, cambia zero. Il messaggio è chiaro e riguarda quel malumore che, nel corso della conferenza stampa, è stato più volte manifestato e che Ballarino e Praticò hanno evitato di prendere di petto, così come le domande sulla cessione, gestite in maniera imbarazzante. Ballarino non vuole cedere la società, lo ha detto a Bandecchi e ora anche i tifosi hanno ben chiara la situazione. Palla a loro per le prossime mosse che, sicuramente, non saranno solamente social…