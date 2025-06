Simone Inzaghi all’Al-Hilal: stipendio folle, è il più pagato al mondo! La classifica

StrettoWeb

L’idea era nell’aria già da un po’ di tempo, la sensazione è che la sconfitta in finale di Champions abbia reso l’addio solo più amaro e che, probabilmente, anche in caso di vittoria, non sarebbe cambiato nulla. Simone Inzaghi e l’Inter si sono detti addio al termine del colloquio avvenuto nel pomeriggio odierno. Il tecnico piacentino accetterà l’offerta faraonica dell’Al-Hilal, club dell’Arabia Saudita che gli garantirà un contratto pluriennale da 25 milioni a stagione.

Simone Inzaghi diventerà l’allenatore più pagato al mondo, superando anche Pep Guardiola che guadagna circa 23 milioni l’anno.

La top 10 degli allenatori più pagati al mondo

Simone Inzaghi – Al-Hilal – 25.000.000 Pep Guardiola – Manchester City – 23.000.000 Diego Pablo Simeone – Atlético Madrid – 15.000.000 Mikel Arteta – Arsenal – 12.500.000 David Moyes – Everton – 12.000.000 Stefano Pioli – Al Nassr – 12.000.000 Luis Enrique – PSG – 11.500.000 milioni Matthias Jaissle – Al Ahli – 11.500.000 milioni José Mourinho – Fenerbahce – 10.500.000 milioni Carlo Ancelotti – Brasile – 10.000.000 milioni