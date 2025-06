Shock Inter, Inzaghi ha deciso: è addio! Due nomi in pole: sarà rivoluzione?!

StrettoWeb

Simone Inzaghi non è più l’allenatore dell‘Inter. Almeno, lo è ancora formalmente, presto la separazione diventerà ufficiale. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, il tecnico piacentino ha comunicato la volontà di dividere la sua strada da quella del club nerazzurro nel pomeriggio odierno, durante il lungo summit pomeridiano. A quattro anni esatti dal giorno in cui venne ufficializzato sulla panchina dell’Inter, Inzaghi ha deciso di lasciare in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto prevista per l’estate 2026.

A far ancora più notizia, dal punto di vista sportivo e umano, è la prossima destinazione: Simone Inzaghi, finalista perdente di Champions e già Campione d’Italia uscente, avrebbe deciso, secondo la “Rosea”, di accettare la faraonica offerta dell’Al-Hilal, la squadra di Cancelo, Koulibaly e Milinkovic-Savic (suo pupillo alla Lazio). Il tecnico piacentino volerà negli USA per il Mondiale per club con il suo nuovo club.

Inzaghi ritroverà anche Stefano Pioli, suo avversario al Milan, oggi sulla traballante panchina dell’Al-Nassr ma accostato in Italia ad Atalanta, Fiorentina e Juventus.

Nuovo allenatore Inter: 2 i nomi in pole, sarà rivoluzione?!

Incassato l’addio di Simone Inzaghi, l’Inter adesso deve pensare al futuro. Il primo nome utile sarebbe stato quello di Allegri, per dare continuità al progetto di Inzaghi, ma il Milan ha anticipato tutti. Due i profili che interessano maggiormente i nerazzurri ma che, inevitabilmente, porteranno a cambiamenti importanti. Il primo è quello di Cesc Fabregas, giovane allenatore che ha già fatto bene al Como quest’anno: ne parlano tutti come un predestinato ma ha poca esperienza in panchina, soprattutto in una big e nella gestione di più competizioni.

Il secondo profilo è quello di Roberto De Zerbi, oggi allenatore parecchio stimato a Marsiglia e che ha già fatto bene in Serie A con il Sassuolo. Entrambi allenatori con idee di calcio propositivo e offensivo, schemi e mentalità ben differenti rispetto all’attuale Inter di Inzaghi che gioca un calcio ben consolidato ormai da tanti anni. In casa Inter è iniziato il rebuilding?