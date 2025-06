Serie D, novità per Sambiase e Scafatese: nuovo DS per i lametini, due addii per i campani

StrettoWeb

Movimenti in dirigenza per alcune squadre di Serie D. Dopo aver comunicato quelli della Nissa, ad annunciare alcune ufficialità sono Sambiase e Scafatese. I lametini, che hanno detto addio a DS e allenatore nei giorni scorsi, comunicano Nicola Samele come nuovo Direttore Sportivo. “Già parte attiva della nostra struttura tecnica negli ultimi anni – si legge nella nota del club – Nicola è una figura di grande esperienza e affidabilità, capace di coniugare competenze organizzative, conoscenza del territorio e visione calcistica.

Samele, che ha già ricoperto questo ruolo in giallorosso, porta con sé un curriculum di tutto rispetto:

Stagione 2017/2018: 3° posto nel campionato di Promozione

2018/2019: vittoria dei playoff e promozione in Eccellenza

2019: diploma di Collaboratore della Gestione Sportiva conseguito con il massimo dei voti 2020/2021: vittoria del mini torneo di Eccellenza e promozione in Serie D

2022/2023: arriva a stagione in corso alla Paolana ultima in classifica e si salva con due giornate d’anticipo

2023/2024: ritorno a Sambiase e, da collaboratore, vittoria del campionato di Eccellenza

2024/2025: 4° posto in Serie D, sempre da collaboratore alla gestione sportiva

La scelta di Samele come Direttore Sportivo rappresenta, dunque, una scelta di continuità al lavoro iniziato dalla società da ormai due stagioni”, si chiude la nota.

Per una new entry in casa Sambiase, due addii nella dirigenza della Scafatese, società campana che ha militato nel girone I di Serie D, contendendo la vittoria dei playoff in finale alla Reggina. In attesa di capire in quale girone finirà il prossimo anno, il club della provincia di Salerno ha comunicato la separazione con due figure. “La Scafatese Calcio rende noto che nella prossima stagione calcistica non proseguirà il rapporto professionale con il direttore generale Raffaele Auriemma e con il dirigente amministrativo Filippo Sansone. La società ringrazia i due dirigenti per il loro apporto e il lavoro svolto nella stagione 2024-2025”, si legge nella nota.