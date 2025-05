Serie D, tempo di addii in casa Sambiase: saluta anche mister Morelli

StrettoWeb

Ieri il DS, oggi l’allenatore. In casa Sambiase è tempo di addii, dopo la splendida stagione in Serie D da poco concluso. Da neopromossa, in seguito alla cavalcata in Eccellenza, la squadra lametina ha centrato un incredibile quarto posto, disputando la semifinale playoff contro la ben più ricca Scafatese. A un certo punto, ha anche sognato il primo posto, riuscendo nell’impresa di essere stata l’unica a battere il Siracusa sia all’andata che al ritorno e dunque l’unica a sbancare il “De Simone” in stagione. Da ricordare anche il pari al “Granillo” contro la Reggina.

Artefice di questi ultimi due anni è mister Morelli, che oggi ha ufficialmente salutato la società calabrese, come comunicato dallo stesso club. “L’ASD Sambiase 2023 – si legge – comunica ufficialmente la fine del rapporto con Mister Claudio Morelli, che non siederà sulla panchina giallorossa nella prossima stagione sportiva. Si conclude cosi un percorso di due anni che ha regalato soddisfazioni enormi alla piazza giallorossa, i numeri parlano chiaro:

Stagione 2023/24

Campionato di Eccellenza stravinto

Miglior difesa d’Europa (solo 8 reti subite)

53 goal fatti (miglior attacco del campionato)

Finale di Coppa Italia

Vittoria in Supercoppa

Campionato di Eccellenza stravinto Miglior difesa d’Europa (solo 8 reti subite) 53 goal fatti (miglior attacco del campionato) Finale di Coppa Italia Vittoria in Supercoppa Stagione 2024/25

Quarto posto in serie D da neopromossa, contro ogni pronostico alla vigilia del campionato

40 goal fatti/27 subiti

Doppia vittoria contro la capolista Siracusa (unica sconfitta casalinga degli Aretusei, che non perdevano in casa da oltre due anni) Numeri che, per quanto incredibili, non raccontano il lato più importante di mister Morelli, quello umano. Non solo un semplice allenatore, ma una guida, un condottiero, un punto di riferimento per tutti: dal primo giorno di ritiro ha preso per mano questa squadra e l’ha condotta alla ribalta Nazionale, difendendola contro tutti e tutto.

Le parole non bastano per esprimere tutta la nostra gratitudine nei suoi confronti: quello che possiamo fare e ringraziarlo con tutto il cuore per il lavoro svolto con professionalità e abnegazione assoluta, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera, certi che ovunque andrà porterà sempre nel cuore il Sambiase. Buona fortuna mister!”.

Il saluto a Mazzei

Nella giornata di ieri aveva salutato un altro protagonista, il DS Mazzei: “Terminata ormai questa intensa e appassionante stagione, l’ASD Sambiase desidera esprimere il più sincero ringraziamento al Direttore Sportivo Antonio Mazzei per il lavoro svolto con dedizione, competenza e passione. Il suo impegno costante, la visione strategica e la capacita di gestione hanno rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la squadra, contribuendo in modo decisivo ai risultati raggiunti e alla crescita del gruppo, dentro e fuori dal campo. ‘Grazie per aver creduto nel progetto, per aver sostenuto atleti e staff in ogni momento, e per aver dato prova di grande professionalità anche nelle sfide più complesse. Ti auguriamo tanta fortuna e ti facciamo un grande in bocca al lupo per il futuro'”.