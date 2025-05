Serie D, la Nissa vuole fare come il Siracusa? Le parole del nuovo DG infiammano la piazza. E quella indiscrezione di mercato…

StrettoWeb

Dalla brillante cavalcata in Eccellenza al consolidamento in Serie D: la Nissa ha completato un ciclo di crescita ambizioso, segnato dalla visione di un presidente facoltoso e determinato come Giovannone, che ha saputo trasformare un sogno in un progetto concreto. Dopo il salto di categoria, la stagione da poco conclusa ha visto i biancoscudati giocarsi a lungo un posto nei playoff, sfiorati ma non centrati. Un traguardo che era stato dichiaratamente l’obiettivo stagionale, ma che, nonostante la mancata qualificazione, non ha lasciato l’amaro in bocca. Anzi, ha rafforzato la convinzione che la squadra abbia tutto per alzare l’asticella.

Oggi l’ambiente nisseno respira entusiasmo e aspettative. C’è la sensazione crescente che la Nissa possa candidarsi a un ruolo da protagonista nella prossima stagione di Serie D. Se come favorita assoluta, alla maniera del Siracusa o del Trapani negli ultimi due anni, sarà il mercato e la costruzione dell’organico a dirlo. Il patron Giovannone non ha mai nascosto l’ambizione di riportare la Nissa tra i professionisti e i segnali che arrivano dalla società parlano di investimenti, programmazione e una struttura che vuole puntare in alto. La concorrenza non mancherà: su tutte, la Reggina, che ha conteso fino all’ultimo il primato al Siracusa e che punta a ripetersi, se dovesse confermare lo zoccolo duro.

Il primo movimento di mercato e il nuovo DG

A proposito di movimenti, il club non ha perso tempo, cominciando a muoversi con ampio anticipo. In questi giorni, infatti, si è già messo in moto con decisione: numerosi cambiamenti hanno riguardato le cariche dirigenziali e sul fronte tecnico è arrivato anche il primo acquisto del mercato estivo, a conferma dell’intenzione di muoversi con largo anticipo e idee chiare. Il primo acquisto, ufficializzato qualche giorno fa, è quello di Said Toure, difensore classe 2002 cresciuto in una delle Academy del Paris Saint-Germain, alto 1,93 e capace di segnare 4 gol e realizzare 6 assist nell’Asd Polisportiva Gioiosa, in Eccellenza. “Il Direttore sportivo Ernesto Russello è riuscito a superare la concorrenza di ben tre club di Serie D e di due società di Serie C, una delle quali era ormai prossima a chiudere l’accordo con il calciatore”, si legge nella nota del club.

Dopo il primo movimento ufficiale in campo, le grandi manovre si sono verificate dietro la scrivania. Giancarlo Rosato, Direttore Generale, ha cambiato carica, diventando Club Manager. A prendere il suo posto è stato Giovanni Castronovo, il quale ha dichiarato: “arrivo in questa società, in punta di piedi. Voglio aprire un ciclo a Caltanissetta. Prenderemo un allenatore di primo livello e acquisteremo calciatori che sanno vincere“.

A proposito di calciatori che sanno vincere, secondo indiscrezioni di mercato la Nissa avrebbe messo nel mirino un nome di spessore: Federico Acquadro, fresco di promozione con il Trapani due anni fa e con il Siracusa quest’anno. Un eventuale arrivo rappresenterebbe, di certo, un segnale a tutta la categoria.