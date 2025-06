Ponte sullo Stretto, nuova seduta della Commissione: l’argomento all’ordine del giorno

StrettoWeb

“Vi comunico che la Commissione Ponte è stata convocata per giorno 23 giugno 2025, ore 13:30, per discutere sul seguente argomento: ‘Ponte sullo Stretto e connessioni con la Riserva naturale di Capo Peloro. Proposta di utilizzare il cantiere che sarà realizzato a Ganzirri per effettuare la risagomatura del canale dei Margi e dei canali di collegamento dei laghi con il mare e per il migliorare le condizioni dei laghi di Ganzirri e Faro’. Parteciperà l’ing. Salvatore Ruello, Presidente della Società Cooperativa Lago Grande Ganzirri”.

E’ quanto si legge in una nota diffusa dal presidente della Commissione, Pippo Trischitta. Lunedì 23, dunque, nuova seduta legata al Ponte sullo Stretto a Palazzo Zanca, a Messina. Ieri, giornata abbastanza movimentata su questo fronte: prima la seduta con i sindacati messinesi – che hanno ribadito il proprio “sì” all’opera; poi l’agitata e polemica seduta in Consiglio in cui sono stati approvati i progetti dell’Eco grande Acquario dello Stretto e dello svincolo di Giampilieri, due delle opere connesse.