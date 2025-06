Tensione in Consiglio a Messina sul Ponte sullo Stretto: approvata tra le polemiche la delibera su Acquario e svincolo di Giampilieri

StrettoWeb

E’ stato un consiglio comunale movimentato, durato tanto, molto dibattuto dove non sono mancate furiose polemiche tra i gruppi. L’ordine del giorno proposto a Messina era importante in quanto si è discusso sull’approvazione o meno di una delibera proposta dalla commissione “Ponte sullo Stretto”, presieduta da Pippo Trischitta, esponente della maggioranza che sostiene il sindaco Basile, sulle opere connesse e compensative. Le opere oggetto della delibera erano l’Eco Grande Acquario dello Stretto e lo svincolo di Giampilieri.

Le polemiche

Tanti i complimenti dai consiglieri comunali al presidente Pippo Trischitta per il lavoro svolto nella Commissione “Ponte sullo Stretto”. I consiglieri Gioveni, Di Ciuccio, Cipolla, Villari, Schepis non hanno potuto fare altro che fare i complimenti all’esponente di Sud chiama Nord per il lavoro svolto. Ma ad un certo punto la tensione è salita altissima. Dopo che alcuni consiglieri hanno preannunciato degli emendamenti, Trischitta è intervenuto con grinta. “E’ una mancanza di rispetto, la delibera deve arrivare pulita all’attenzione del Cipess e non con emendamenti. Le proposte andavano presentate nei tempi ma nessuno lo ha fatto, meglio ritirarla”, evidenzia Trischitta.

A questo punto, il presidente del consiglio comunale Mirko Cantello, che sostituisce Nello Pergolizzi perchè assente, sospende la seduta per circa 20 minuti, per tentare di ritrovare un equilibrio d’aula attraverso la convocazione dei capigruppo.

Ritrovata l’unità

Al ritorno in aula, dopo la sospensione, la situazione si era stabilizzata. Tutti i gruppi, di maggioranza e del Centro/Destra, tranne il Pd che si è astenuto, hanno votato il punto proposto da Trischitta con la promessa di un’altra delibera con altre opere da proporre al Cipess. Insomma, il lavoro della presidenza del consiglio, ha consentito di raggiungere un punto di intesa tra le parti.

Oteri: “basta con il Pd no a tutto”. La risposta di Russo

Durante il dibattito, il capogruppo di Prima l’Italia, Cosimo Oteri, va giù duro contro il Partito Democratico: “dicono no a tutto, il Ponte è un’opera mondiale e Salvini va ringraziato, non è possibile opporsi solo per ideologia”. Alessandro Russo del Pd ribatte: “noi ci asteniamo alla delibera proposta dalla Commissione Ponte, la nostra posizione sul Ponte è chiara. Vi ricordo che, fino a qualche tempo fa, la Lega propagandava contro il Sud Italia”.

Le opere proposte in delibera

Eco Grande Acquario dello Stretto

L’Eco Grande Acquario dello Stretto, una mega opera, una struttura polifunzionale all’avanguardia che garantirebbe 1 milione di visitatori e 600 mila crocieristi l’anno. Questa struttura comprende una serie di attività: Polo Scientifico, Centro Didattico, Eco Grande Acquario, Centro Congressi, Biblioteca Blue, Centro dell’Identità. Si tratta di un progetto sinergico tra blue ecology e blue economy per lo sviluppo sostenibile del Sud e di un modello internazionale di Architettura della biodiversità marina. Come Sea Innovation Hub; come cluster del blue tourism; come prototipo di blue life city.

Svincolo Giampilieri

Lo svincolo di Giampilieri Marina costituisce un’opera essenziale e connessa alla realizzazione del Ponte in quanto potrà permettere agli abitanti dei villaggi di Altolia, Briga Marina, Briga Superiore,

Galati Marina, Galati Sant’Anna, Molino, Pezzolo, Santo Stefano Briga, Santa Margherita, Giampilieri Superiore e Giampilieri Marina. che ricadono nel territorio della I Municipalità, nonché ai residenti nei comuni limitrofi di Itala, Scaletta, Ali Terme e Nizza Sicilia, di immettersi nell’autostrada e raggiungere direttamente i caselli di accesso al Ponte, evitando di dover percorrere la trafficata SS 114 per raggiungere il primo svincolo utile di Tremestieri, con conseguente riduzione delle emissioni inquinanti prodotte dalla circolazione dei veicoli.