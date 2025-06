Inter, altro che Chivu! Retroscena Mourinho per un ritorno clamoroso: cosa è successo nelle ultime ore 

StrettoWeb

Nella giornata di ieri l’Inter ha preso la decisione su quello che sarà il suo prossimo allenatore. Dopo aver incassato il no di Fabregas, blindato dal Como con un duro comunicato diretto ai nerazzurri, nonchè il passo indietro di Vieira, i nerazzurri hanno puntato tutto su Chivu, ex allenatore della Primavera che, sul finire della stagione scorsa, ha salvato il Parma. Eppure, ci sarebbe da aggiungere un altro nome al parterre degli allenatori contattati da Marotta. E che nome! Uno di quelli che al solo sentirlo nominare fa impazzire i tifosi, soprattutto quelli dell’Inter: Josè Mourinho.

Mourinho-Inter, il retroscena sul clamoroso ritorno

Secondo un’indiscrezione lanciata da “Repubblica”, infatti, l’Inter avrebbe fatto un tentativo per riportare l’allenatore portoghese a Milano. L’idea di fondo per il dopo Inzaghi, facilmente associabile alla situazione di Massimiliano Allegri, primo obiettivo finchè il Milan non ha anticipato tutti, era quella di affidare la panchina a un allenatore esperto, abile nella gestione di un gruppo già consolidato.

Nel caso in cui non fosse stato possibile, ci si sarebbe affidati a un allenatore giovane come Fabregas, con una visione differente e che avrebbe avuto bisogno di più tempo per lavorare. In questo ambito è da contestualizzare anche la scelta di Chivu.

Ritornando a Mourinho, il grande ritorno dell’eroe del Triplete non si sarebbe concretizzato a causa del contratto che lo lega al Fenerbahce. Le alte clausole di rescissione presenti nell’accordo avrebbero scoraggiato l’Inter che, a quel punto, avrebbe chiuso la porta a un ritorno romantico virando su un profilo più accessibile.