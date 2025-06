Il Como gela l’Inter, duro comunicato su Fabregas: “un club del genere…”

StrettoWeb

Cesc Fabregas e l’Inter, un matrimonio che difficilmente verrà celebrato. Il Como si è messo di traverso, ha fatto muro con la forza economica e il progetto di una big. L’allenatore spagnolo non ha mai nascosto di voler un progetto ambizioso e a lungo termine e la forza della proprietà lariana può garantire un futuro solido e ambizioso, oltre che parecchio intrigante.

Il Como ha rilasciato un comunicato sulle voci riguardanti il possibile arrivo di Fabregas in nerazzurro che potremmo definire decisamente perentorio: Fabregas non parte, l’Inter e Marotta sono stati informati e sono pregati di non insistere oltre.

Il comunicato del Como su Fabregas

“Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell’Inter, che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta tra club che nutrono reciproco rispetto. Per questo motivo, trattiamo le voci insistenti sul loro interesse per il nostro allenatore come pura fantasia – difficilmente qualcuno insisterebbe dopo una risposta tanto chiara. Soprattutto un club del calibro dell’Inter.

Durante tutto questo periodo di speculazioni, il nostro allenatore non ha mai chiesto di andarsene, né ha mai utilizzato l’interesse di altri club per ottenere vantaggi personali o economici. Si è sempre comportato con dignità, sincerità e assoluta professionalità. La sua integrità parla più forte di qualsiasi voce, e siamo orgogliosi di avere una persona del suo spessore alla guida della nostra squadra“.

Nuovo allenatore Inter: Chivu e Vieira le alternative

Le alternative dei nerazzurri non fanno certo impazzire. Christian Chivu sembra il nome più abbordabile dopo un passato nella primavera nerazzurra e la salvezza raggiunta con il Parma che vorrebbe, comunque, trattenerlo. Più fredda la pista Patrick Vieira che sembra voler restare al Genoa dopo l’arrivo in corsa nella passata stagione.