Serie B, i risultati a un turno dalla fine: Catanzaro e Palermo, vittorie e playoff. Che bagarre in coda | CLASSIFICA

Ufficialmente l’ultima giornata, ma in realtà la penultima. E’ il 38° turno, da calendario, ma il campionato di Serie B si chiuderà martedì 13 maggio. Questa sera in campo la cadetteria, tutta alle ore 20.30. Il Sassuolo festeggia la promozione in Serie A perdendo in casa contro il Catanzaro, che così centra l’accesso matematico ai playoff, così come il Palermo, vittorioso contro il Frosinone. In zona salvezza, è della Sampdoria lo scontro sanguinoso contro la Salernitana, ad oggi retrocessa. Vince anche il Cittadella e lascia tutto apertissimo, con cinque squadre in un punto. Sarà un’ultima giornata intensissima in quella zona.

Risultati 38ª giornata di Serie B

Venerdì 9 maggio

Ore 20:30

Cittadella-Bari 3-1

Cosenza-Cesena 0-1

Juve Stabia-Reggiana 1-2

Mantova-Carrarese 2-1

Modena-Brescia 2-2

Palermo-Frosinone 2-0

Pisa-Sudtirol 3-3

Sampdoria-Salernitana 1-0

Sassuolo-Catanzaro 0-2

Spezia-Cremonese 2-3

Classifica Serie B

Sassuolo 82 Pisa 73 Spezia 63 Cremonese 61 Juve Stabia 54 Catanzaro 52 Palermo 51 Cesena 50 Bari 47 Modena 45 Sudtirol 45 Reggiana 44 Carrarese 44 Mantova 43 Brescia 40 Sampdoria 40 Frosinone 40 Salernitana 39 Cittadella 39 Cosenza 30 (-4)

Prossimo turno Serie B (recupero 34ª giornata)

Martedì 13 maggio (ore 20.30)

Brescia-Reggiana

Cittadella-Salernitana

Juve Stabia-Sampdoria

Mantova-Catanzaro

Modena-Cesena

Palermo-Carrarese

Pisa-Cremonese

Sassuolo-Frosinone

Spezia-Cosenza

Sudtirol-Bari

