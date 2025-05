Brunori al quadrato, spegne Frosinone e contestazione: Palermo ai Playoff

StrettoWeb

Serviva una vittoria per mettere al sicuro la zona Playoff, contestualmente a un aiutino da Cittadella (contro il Bari) più che da Cosenza (contro il Cesena). Tre punti arrivati battendo 2-0 il Frosinone, risultato utile da Cittadella pure (3-1). Il Palermo blinda un posto fra le prime 8 e si aggiudica un biglietto per la postseason. Raggiunto l’obiettivo minimo per una squadra costruita con ben altre prospettiva ma che ha vissuto una stagione fra alti e bassi. Chissà che i Playoff, classico campionato ‘a parte’, possano portare un cambio di prospettive in casa rosanero.

Palermo-Frosinone 2-0: il racconto del match

Inizio surreale al “Barbera” con i tifosi che espongono due striscioni che lasciano spazio a pochi dubbi: i volti di Gardini e Dionisi con due X rosse e la scritta “The End”. Ritmi bassi e rosanero un po’ nervosi nelle fasi iniziali. Al 30′ arriva l’episodio che cambia la gara e sorride ai siciliani: Di Francesco trova Brunori per vie centrali, il bomber calcia dal limite dell’area sul palo lontano e batte Cerofolini. Il raddoppio arriva a inizio ripresa: al 48′ palla dentro di Gomes per Brunori per la doppietta personale. Al 60′ Brunori prova a far venire già il Barbera tirando da centrocampo, Cerofolini risponde. Al 75′ il Frosinone ha l’occasione per riaprire la gara con Partipilo ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Finisce 2-0 per i rosanero che agguantano i Playoff.

