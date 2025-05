Catanzaro, successo pesante: battuta la capolista Sassuolo nel giorno della sua festa, Caserta centra i playoff!

StrettoWeb

Dopo quasi due mesi e sei partite, in cui aveva raccolto solo tre punti, il Catanzaro torna alla vittoria e lo fa nel modo e momento migliore. Colpo in casa della capolista Sassuolo, che questa sera festeggia il ritorno in Serie A nell’ultima di campionato (da calendario, perché l’ultima assoluta sarà il recupero del turno di Pasquetta che si giocherà martedì 13). Ma la notizia importante è in ottica classifica: le reti di Biasci e Bonini, infatti, regalano ai giallorossi l’accesso matematico ai playoff con un turno d’anticipo, anche per via della contemporanea sconfitta del Bari. Anzi, in teoria la squadra di Caserta – a causa dello stop della Juve Stabia – è ancora in corsa per il 5° posto, a meno due. Fosse confermato il 6° posto, con la classifica attuale, il Catanzaro giocherebbe il primo turno playoff contro il Palermo, in gara secca al “Ceravolo” e col vantaggio del passaggio del turno dopo un pari.

Riguardo alla partita, meglio il Sassuolo nel primo tempo: tre le occasioni nitide dei neroverdi, su cui il portiere si supera. E’ nella ripresa che il match cambia, con la rete di testa di Biasci a inizio secondo tempo. La squadra di Caserta riesce a tenere e, nel recupero, centra il raddoppio con Bonini. Gara chiusa, rilancio dopo due mesi e sei gare senza vittorie, playoff centrati e ultima gara in cui centrare il massimo, per poi tornare a sognare. Il Catanzaro, dopo la semi-rivoluzione estiva, dopo il cambio di allenatore, al secondo anno dal ritorno in B, ancora con l’obiettivo della salvezza, è riuscito nuovamente a centrare i playoff. Un traguardo importantissimo, che evidenzia – in negativo – qualche mugugno eccessivo dei tifosi in queste settimane. Giallorossi di nuovo tra le migliori della B, con pieno merito, grazie a una società lungimirante, seria, solida e competente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.