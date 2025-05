Serie A: l’Inter sbanca Torino sotto il diluvio e fa pressione al Napoli | CLASSIFICA

StrettoWeb

Dopo aver conquistato la finale di Champions League nella strepitosa partita contro il Barcellona, l’Inter si ributta in campionato sbancando Torino per 0-2 con le seconde linee e sotto un diluvio incredibile. La partita è stata sospesa dopo pochi minuti a causa di un problema sugli spalti con un tifoso che si è fatto male, successivamente al 45′ altra sospensione per la pioggia torrenziale con il pallone che praticamente non rimbalzava più. La partita successivamente è nuovamente ripartita e poi portata alla fine.

Pressione sul Napoli

La vittoria dell’Inter sul Torino grazie ad un gran goal di Zalewski, con un tiro a giro imprendibile, e con un rigore netto procurato da Taremi e poi segnato da Asllani, aiuta la squadra di Inzaghi a fare pressione ad un Napoli che questa sera gioca in casa con un Genoa che, però, non ha nessun obiettivo in questo campionato. Lo scudetto è nelle mani della squadra di Conte, ma i milanesi fanno bene a spingere ancora sull’acceleratore anche se il pensiero è alla finale di Champions del prossimo 31 maggio.

Risultati 36ª Giornata di Serie A

Venerdì 9 maggio

Ore 20:45

Milan-Bologna 3-1

Sabato 10 maggio

Ore 15:00

Como-Cagliari 3-1

Ore 18:00

Lazio-Juventus 1-1

Ore 20:45

Empoli-Parma 2-1

Domenica 11 maggio

Ore 12:30

Udinese-Monza 1-2

Ore 15:00

Verona-Lecce 1-1

Ore 18:00

Torino-Inter 0-2

Ore 20:45

Napoli-Genoa

Lunedì 12 maggio

Ore 18:30

Venezia-Fiorentina

Ore 20:45

Atalanta-Roma

Classifica Serie A

Napoli 77* Inter 77 Atalanta 68* Juventus 64 Lazio 64 Roma 63* Bologna 62 Milan 60 Fiorentina 59* Como 48 Torino 44 Udinese 44 Genoa 39* Cagliari 33 Verona 33 Parma 32 Lecce 28 Empoli 28 Venezia 26* Monza 18

* Una partita in meno

Programma 37ª Giornata Serie A

Domenica 18 maggio

Ore 15:00

Cagliari-Venezia

Fiorentina-Bologna

Genoa-Atalanta

Inter-Lazio

Juventus-Udinese

Lecce-Torino

Monza-Empoli

Parma-Napoli

Roma-Milan

Verona-Como

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.