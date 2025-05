Al Napoli tremano le gambe! Solo 2-2 con il Genoa: l’Inter torna a -1. Si prospetta un finale infuocato! | CLASSIFICA

StrettoWeb

Lo avevamo detto: l’Inter vince e mette pressione. E il Napoli quella pressione l’ha pagata. I partenopei aveva la chance di ricacciare i nerazzurri sul -3 in una gara ‘comoda’, almeno sulla carta, in casa contro il Genoa già salvo da diverse giornate. Vietato però abbassare la guardia e dare qualcosa per scontato. Il ‘Grifone’, infatti, se l’è giocata fino alla fine rimontando per due volte il Napoli e costringendolo ad accontentarsi del 2-2: un punto, quel che resta di vantaggio sull’Inter.

Restano solo due gare in calendario: Inter-Lazio e Parma-Napoli alla 37ª; Como-Inter e Napoli-Cagliari alla 38ª. Sulla carta Antonio Conte ha il calendario più facile rispetto a Simone Inzaghi. Ma questa sera ‘la carta’ si è rivelata irrilevante. Sarà un finale di fuoco: chi sbaglia per primo perde lo Scudetto.

Napoli-Genoa 2-2: il racconto della partita

Una smorfia e un sorriso nel primo quarto d’ora del Napoli: al 13′ di fa male Lobotka (problema alla caviglia destra, al suo posto entra Gilmour); al 16′ Lukaku porta avanti i suoi su assist di McTominay che permette a ‘Big Rom’ di scappare sulla linea del fuorigioco e incrociare con il destro. Al 25′ e al 30′ doppia occasione per Pinamonti: l’attaccante del Genoa prima spedisce fuori su assist di Messina, poi centra la traversa su cross di Vitinha. Al 33′ il ‘Grifone’ passa comunque in vantaggio grazie a uno sfortunato autogol di Meret: palo colpito da Ahanor di testa, palla che sbatte sulla gamba di Meret e si insacca.

La parità regge fin oltre l’ora di gioco. Al 64′ è Raspadori a spezzarla: ancora McTominay a inventare per Raspadori che entra in area e batte il portiere con il mancino. All’85’ il Genoa trova nuovamente il pari: colpo di testa di Vasquez che trafigge Meret per il 2-2. Finisce 2-2: il Napoli vede accorciarsi il vantaggio sull’Inter a una sola lunghezza.

Risultati 36ª Giornata di Serie A

Venerdì 9 maggio

Ore 20:45

Milan-Bologna 3-1

Sabato 10 maggio

Ore 15:00

Como-Cagliari 3-1

Ore 18:00

Lazio-Juventus 1-1

Ore 20:45

Empoli-Parma 2-1

Domenica 11 maggio

Ore 12:30

Udinese-Monza 1-2

Ore 15:00

Verona-Lecce 1-1

Ore 18:00

Torino-Inter 0-2

Ore 20:45

Napoli-Genoa 2-2

Lunedì 12 maggio

Ore 18:30

Venezia-Fiorentina

Ore 20:45

Atalanta-Roma

Classifica Serie A

Napoli 78 Inter 77 Atalanta 68* Juventus 64 Lazio 64 Roma 63* Bologna 62 Milan 60 Fiorentina 59* Como 48 Torino 44 Udinese 44 Genoa 40 Cagliari 33 Verona 33 Parma 32 Lecce 28 Empoli 28 Venezia 26* Monza 18

* Una partita in meno

Programma 37ª Giornata Serie A

Domenica 18 maggio

Ore 15:00

Cagliari-Venezia

Fiorentina-Bologna

Genoa-Atalanta

Inter-Lazio

Juventus-Udinese

Lecce-Torino

Monza-Empoli

Parma-Napoli

Roma-Milan

Verona-Como

