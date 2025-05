Torino – Inter: diluvio all’Olimpico, partita sospesa per qualche minuto

StrettoWeb

Dopo la sospensione nei primi minuti di gioco a causa di un tifoso caduto da una balaustra, al 45′ l’arbitro ha interrotto Torino – Inter, con i nerazzurri in vantaggio per 0-1, a causa di un vero e proprio diluvio che si sta abbattendo sull’Olimpico. Il pallone praticamente non rimbalza in molte zone del campo e la partita è ovviamente condizionata. In questo momento, a centrocampo, l’arbitro sta parlando con i capitani per capire cosa fare. Alla fine si è deciso di chiudere il primo tempo per valutare il da farsi.

Se l’intensità della pioggia non calerà è ovvio che la partita sarà sospesa e si riprenderà al minuto della sospensione. Insomma, un bel caos in una partita che può valere tanto per la lotta Scudetto con il Napoli impegnato in serata.

