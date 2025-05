Ponte sullo Stretto, Salvini in viaggio verso Messina: “al lavoro per un’Italia più connessa e moderna”

StrettoWeb

Dopo la prima tappa antimafia di ieri presso la prefettura di Reggio Calabria, oggi il Ministro Matteo Salvini sarà a Messina per discutere di Ponte sullo Stretto. L’appuntamento è intorno alle 12:30. Il vicepremier ha postato sui social una foto che lo ritrae a bordo della nave: “un saluto dal traghetto da Reggio Calabria a Messina. Al lavoro per un’Italia più connessa, più efficiente, più moderna. Buona giornata amici”, è quanto ha scritto sulla sua pagina Facebook.

Davanti alla Prefettura della città dello Stretto, il leader della Lega troverà un sit-in di protesta organizzato dalla Cgil per dire no al Ponte, come è già avvenuto ieri a Reggio Calabria.