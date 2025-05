Ponte sullo Stretto, Salvini a Reggio Calabria: “molto contento, vogliamo essere più severi sulle normative antimafia”

StrettoWeb

Primo incontro molto proficuo tra il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini e i rappresentanti delle istituzioni e le autorità a Reggio Calabria, come prima tappa del tour antimafia in vista dei lavori per il Ponte sullo Stretto. Una riunione estremamente positiva, in cui sono emerse tante idee e la totale sintonia tra il ministro Salvini e i presenti, tra cui il Prefetto Clara Vaccaro, il Procuratore Giuseppe Lombardo, i sindaci di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e di Villa San Giovanni Giuseppina Caminiti.

“I sindaci di Reggio e Villa? sono stati propositivi”

A margine dell’incontro in Prefettura a Reggio Calabria, il Ministro Salvini ha detto: “dobbiamo vigilare sulle infiltrazioni mafiose, vogliamo prevenire i malintenzionati. Vogliamo essere più cattivi e severi sulle normative antimafia. I sindaci di Reggio e Villa? sono stati propositivi. Sono soddisfatto”, rimarca Salvini. “La lotta alla mafia tu la crei se se dai opportunità di lavoro, speranza per i ragazzi del territorio”, evidenzia Salvini.