Ponte sullo Stretto, 4 gatti a Piazza Italia per protestare contro Salvini. I soliti deliri: “l’infrastruttura non si farà mai” | FOTO

Poche persone a Piazza Italia a Reggio Calabria per protestare contro Matteo Salvini. Il ministro delle Infrastrutture del Governo Meloni, sarà oggi a Reggio e domani a Messina per incontrare i soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione del Ponte sullo Stretto, con particolare attenzione alla tutela della legalità e alla sicurezza dei lavoratori. Gli incontri si terranno nelle prefetture. Insomma, si avvicina rapidamente l’avvio dei lavori dell’infrastruttura stabile tra Calabria e Sicilia con i primi cantieri che dovrebbero partire entro l’estate. A Piazza Italia è possibile notare qualche esponente del Pd, della rete No Ponte ed il consigliere comunale de “La Strada”, Saverio Pazzano.

I deliri di Musolino: “l’infrastruttura non si farà mai”

Enzo Musolino, segretario del Circolo del Partito Democratico di Villa San Giovanni, a Piazza Italia per protestate contro Salvini, ha detto: “il Ponte sullo Stretto non si farà mai, non ci sono i requisiti tecnici. L’infrastruttura non interessa a nessuno, l’unico obiettivo è soddisfare gli interessi più o meno leciti di poche persone”.