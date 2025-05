Reggio Calabria, furto clamoroso in una nota boutique del Corso: le telecamere riprendono tutto! | VIDEO

StrettoWeb

Stiamo degenerando. Non c’è altro modo in cui descrivere quanto sta succedendo a Reggio Calabria nell’ultimo periodo. Dopo l’accoltellamento di questa mattina sul Lungomare, un altro episodio di cronaca, alquanto clamoroso, è avvenuto nelle ultime ore. La nota boutique “Bonavoglia”, sita sul Corso Garibaldi, ha subito un furto. Le telecamere di sorveglianza del negozio hanno, infatti, ripreso una donna mentre sottraeva una borsa esposta in vetrina.

Dal filmato in calce all’articolo si può notare come la donna, vestita in abiti informali e al di sopra di ogni sospetto, si avvicini al negozio, dia una rapidissima occhiata dentro, faccia finta di controllare una borsa e poi la porti via cercando di non dare nell’occhio. “Se qualcuno riconosce questa persona, vi preghiamo di contattarci“, scrivono sui social i proprietari della boutique.

