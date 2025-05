Reggio Calabria, uomo accoltellato sul lungomare: nove fendenti per una sigaretta negata

StrettoWeb

Attimi di terrore sul lungomare di Reggio Calabria, dove un uomo di 44 anni è stato brutalmente aggredito mentre passeggiava con il proprio cane. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata avvicinata da quattro persone, sembrerebbe fossero giovani extracomunitari che, dopo avergli chiesto una sigaretta – rifiutata perché ne era sprovvisto – hanno iniziato a pressarlo con richieste di denaro. In pochi istanti, la situazione è degenerata: l’uomo è stato colpito con nove coltellate.

L’aggressione è avvenuta in pieno giorno, in una delle aree più frequentate e centrali della città. La vittima, soccorsa immediatamente, è ora ricoverata all’ospedale Gom di Reggio Calabria: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’episodio ha scosso la comunità locale e rilancia il dibattito sulla sicurezza nelle zone urbane, sempre più spesso teatro di episodi di violenza improvvisa e ingiustificata. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini serrate per risalire agli autori del gesto.

