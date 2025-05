Reggio Calabria, rintracciata la ladra che aveva rubato una borsa in una nota boutique del Corso

StrettoWeb

Nei giorni scorsi su StrettoWeb avevamo dato notizia dell’episodio clamoroso avvenuto presso la “Boutique Bonavoglia“, situata sul Corso Garibaldi, in pieno centro a Reggio Calabria. Una ladra si era introdotta velocemente nel negozio rubando una borsa esposta in vetrina (VIDEO), per poi allontanarsi come se niente fosse. I titolari della boutique hanno subito denunciato l’accaduto postando il video sui social, immagini che hanno scatenato l’indignazione di tutta la città e anche tanta solidarietà da parte dei reggini.

Fortunatamente, grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza, si è riusciti a risalire all’identità della ladra. “Grazie di cuore a tutte le persone che ci hanno supportato. Grazie a voi è stata rintracciata la responsabile ed è stata denunciata alle autorità“, hanno fatto sapere sui social dalla Boutique Bonavoglia.