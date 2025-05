Reggio Calabria, la foto imbarazzante (che aveva fatto arrabbiare Barreca) non c’è più: sistemata la bacheca dei defunti dopo l’articolo di StrettoWeb

StrettoWeb

Bastava poco, in fondo. La foto imbarazzante a Reggio Calabria non c’è più, scomparsa. Dopo la segnalazione sui social e l’articolo di StrettoWeb. Quell’orribile immagine della bacheca dei defunti sommersa dei rifiuti, a Pentimele, era stata diffusa anche sul nostro giornale, scatenando l’ira del consigliere PD Franco Barreca, il quale aveva vergognosamente minimizzato sui social, accusando StrettoWeb. Una giustificazione che però lo aveva solo danneggiato, considerando i tanti commenti degli utenti reggini contro lo stesso politico, delegato all’idrico. Per lui quella non era una foto imbarazzante. Assurdo!

Ora, però, la bacheca è stata rimessa a posto e i rifiuti non ci sono più. Ma è dovuto trascorrere un anno. Resta un’assurdità e resta anche un’assurdità il fatto che si evidenzi una cosa del genere, che dovrebbe essere normalità. Nell’immagine di copertina dell’articolo la nuova situazione.

