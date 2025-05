La foto imbarazzante a Reggio Calabria: bacheca defunti a terra e sommersa dai rifiuti, ennesima vergogna

StrettoWeb

L’ennesima vergogna, l’ennesima foto imbarazzante. A Reggio Calabria, neanche i morti possono essere annunciati con dignità. Un’immagine circola sui social e riguarda la zona Pentimele, a nord della città: si può vedere una bacheca dei defunti staccata, a terra, in condizioni pietose e sommersa da buste di rifiuti. Un’immagine davvero triste e degradante, ma non è la prima. Non fa altro che confermare l’incuria e l’abbandono a cui ormai purtroppo la città è abituata.

