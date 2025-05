Il Ravenna vince i playoff di Serie D, ufficiale la graduatoria ripescaggi di StrettoWeb. Cosa cambia per la Reggina

StrettoWeb

Nessuna sorpresa, ma d’altronde sarebbe stato clamoroso il contrario. Come prevedibile e scontato, il Ravenna ha avuto la meglio del Tau Altopascio nella finale playoff del girone D di Serie D, vincendo gli spareggi del raggruppamento e piazzandosi primo nella graduatoria dei ripescaggi di Serie D e secondo in quella generale, dietro l’Inter Under 23. Scavalcata la Reggina grazie alla conquista della Coppa Italia Serie D, che ha permesso ai giallorossi di ottenere un coefficiente di 0.50 utile a superare gli amaranto, che pure avevano la migliore media punti tra le squadre che hanno vinto i playoff.

Con questo risultato, l’ultimo incerto, ora la graduatoria dei ripescaggi è ufficiale. StrettoWeb l’ha svelata per la prima volta qualche giorno fa, lunedì, aprendo gli occhi ai tifosi della Reggina che pensavano bastasse poco, solo qualche “capitombolo”, per permettere agli amaranto un ripescaggio in Serie C per tanti dato per certo. Non c’è nulla di certo, invece, e anzi dopo la vittoria del Ravenna siamo ai limiti dell’improbabile. La Reggina finisce infatti quinta in graduatoria e per avere diritto alla domanda di ripescaggio dovrebbero risultare irregolari le domande di cinque squadre. Ancora peggio qualora qualcuna non dovesse proprio presentare domanda entro il 6 giugno: in quel caso si parlerebbe di riammissione e non di ripescaggio e si terrebbe conto di un’altra graduatoria, che non considera le squadre di Serie D ma solo le retrocesse. Qui lo abbiamo spiegato in modo approfondito

La graduatoria dei ripescaggi

Ribadiamo per l’ennesima volta come funziona la graduatoria dei ripescaggi, ora ufficiale. Questo l’ordine:

Una squadra Under 23 Una squadra di Serie D (la prima della graduatoria tra le vincenti dei playoff) Una squadra di Serie C (la prima della graduatoria tra le perdenti dei playout) Una squadra Under 23 Una squadra di Serie D (la seconda della graduatoria tra le vincenti dei playoff) Una squadra di Serie C (la seconda della graduatoria tra le perdenti dei playout)

E così via in questo ordine. Ad oggi, queste sono le squadre rientranti nella tabella della graduatoria sopra illustrata:

Inter U23 Ravenna Pro Patria Milan U23 Reggina Sestri Levante Nocerina (al 7° posto subentra la terza di D in graduatoria in quanto non ci sarà una terza Under 23, mentre la terza retrocessa dalla C è il Messina, ormai prossima al fallimento).