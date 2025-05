Ripescaggi Serie C, qual è la posizione del Milan Futuro? Gravina conferma l’indiscrezione di StrettoWeb

StrettoWeb

Il Milan Futuro, o Milan Under 23, è quarto nella graduatoria generale per i ripescaggi in Serie C. Lo ha anticipato per la prima volta StrettoWeb e la notizia, di lì a poco, è stata rilanciata anche a livello nazionale. Questo, nonostante i soliti scettici e complottisti – ma solo e soltanto a Reggio Calabria, tra i tifosi della Reggina – che ponevano dei dubbi di interpretazione in merito a un articolo della FIGC, che però parlava chiaro: nonostante sia retrocesso, il Milan fa parte della procedura legata alle seconde squadre e può fare domanda di iscrizione come se fosse una società totalmente nuova. Non essendoci nessun’altra compagine dopo l’Inter Under 23, quella rossonera risulta essere subito dietro tra le squadre B, nonché quarta in quella generale dopo Inter, Ravenna e Pro Patria.

A confermarlo, al termine del tanto atteso Consiglio Federale, è il presidente della FIGC Gabriele Gravina: “L’Inter sappiamo che sta lavorando concretamente alla seconda squadra” (Marotta lo ha confermato proprio oggi per l’ennesima volta), ha detto. E poi: “la priorità assoluta è per le seconde squadre. Facciamo un’ipotesi: c’è un vuoto d’organico di 4 posti. La prima squadra è una seconda squadra ripescata, poi c’è la Serie D, poi la Lega Pro. Come quarta squadra una seconda squadra, quindi il Milan Futuro”.

La graduatoria dei ripescaggi

Ecco la graduatoria: questo l’ordine:

Una squadra Under 23 Una squadra di Serie D (la prima della graduatoria tra le vincenti dei playoff) Una squadra di Serie C (la prima della graduatoria tra le perdenti dei playout) Una squadra Under 23 Una squadra di Serie D (la seconda della graduatoria tra le vincenti dei playoff) Una squadra di Serie C (la seconda della graduatoria tra le perdenti dei playout)

Le squadre rientranti nella tabella della graduatoria sopra illustrata:

Inter U23 Ravenna Pro Patria Milan U23 Reggina Sestri Levante Nocerina (al 7° posto subentra la terza di D in graduatoria in quanto non ci sarà una terza Under 23, mentre la terza retrocessa dalla C è il Messina, ormai prossima al fallimento).