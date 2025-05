Quando si giocano i playout di Serie B? La decisione ufficiale della FIGC

StrettoWeb

C’era grande attesa nei confronti del Consiglio Federale di oggi, lunedì 26 maggio. Tra gli argomenti caldi, infatti, anche quello legato ai playout di Serie B, dopo il grande caos di questi giorni, successivo alla bomba sul Brescia, penalizzato di 4 punti per delle irregolarità amministrative su cui il club ha tutta l’intenzione di difendersi. E proprio perché ora la Giustizia Sportiva dovrà fare il suo corso, gli spareggi retrocessione – rinviati – dovranno essere riprogrammati prima della fine della stagione, prevista per il 30 giugno. Tra l’altro, ad oggi – in caso di conferma del -4 alle Rondinelle – con Salernitana e Sampdoria a contendersi la permanenza e con il Frosinone salvo.

In questi giorni si è detto e ipotizzato tanto, in merito a possibili date, ma il Consiglio Federale le ha difatti ufficializzate: le due partite di andata e ritorno al termine del Secondo Grado di giudizio, quindi a metà giugno. La decisione, ovviamente, decreterà anche una eventuale partecipazione o meno dei lombardi ai playout. Ricordiamo che sul campo sono salvi direttamente, con il -4 sono invece retrocessi in C.