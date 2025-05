Reggina, Ripepi: “Ballarino pregava affinché vincesse il Ravenna, per lui il ripescaggio è l’incubo peggiore”

StrettoWeb

“Ballarino sta pregando e tifando per il Ravenna, affinché possa vincere. Non pensate che stia tifando per il Tau Altopascio. L’incubo peggiore di Ballarino, infatti, è quello di essere ripescato. Lui dice che la capienza economica ce l’ha, ovviamente, ma lo sappiamo che è quella. In caso di ripescaggio saremmo tutti felici tranne Ballarino, che dovrà trovare dei soldi che non ha, ma intanto stanno facendo passare il terzo anno di Serie D come un grande successo. E tutta questa è una soap opera, una barzelletta fatta ad arte. Così siamo diventati una città da Serie D, siamo diventati meno di zero, con Ballarino, Falcomatà, Brunetti, Praticò”.

Così, sui social, il consigliere comunale Massimo Ripepi. Queste parole sono state espresse in una diretta di ieri sera, proprio mentre si stava giocando Ravenna-Tau Altopascio, match poi vinto dai padroni di casa. Con questo successo, com’è noto, il Ravenna ha scavalcato la Reggina nella graduatoria dei ripescaggi, facendo scivolare gli amaranto al quinto posto.