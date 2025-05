Ponte sullo Stretto, Basile: “Messina deve farsi trovare pronta all’inizio dei lavori”

StrettoWeb

“Messina deve farsi trovare pronta all’inizio dei lavori per il ponte sullo Stretto. Il compito non spetta soltanto alla politica ma a tutta la città. Abbiamo già attivato un anno fa un tavolo permanente con tutti gli organi professionali che stanno continuando a lavorare”. E’ quanto ha detto il sindaco di Messina, Federico Basile, a conclusione della riunione in Prefettura con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini alla quale hanno partecipato, tra gli altri, anche il prefetto Cosima Di Stani, l’assessore regionale al turismo Elvira Amata, il presidente della Stretto di Messina Pietro Ciucci.

“L’accelerazione che dovrebbe avvenire dopo il sì del Cipess, ci mette davanti alla consapevolezza che già dalle opere preliminari, o dalle verifiche delle indagini geologiche, bisognerà innalzare l’asticella del controllo e della consapevolezza”, conclude il primo cittadino di Messina.