Ponte sullo Stretto, Salvini a Messina: “i cantieri già in estate”

“L’apertura dei cantieri del Ponte sullo Stretto è prevista in estate”. E’ quanto ha affermato il ministro alle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, oggi a Messina per incontrare in Prefettura i rappresentanti delle istituzioni locali e delle parti sociali. Il leader della Lega è impegnato in un tour antimafia e ieri c’è stata una prima riunione in Prefettura a Reggio Calabria. “Credo nei siciliani, nei giovani, negli imprenditori, negli ingegneri; ci sono ingegneri siciliani che fanno miracoli nel mondo“, evidenzia Salvini.

“Capisco i dubbi, gli scetticismi di chi da un secolo si sente dire ci siamo, ma siamo all’ultimo passaggio, manca l’approvazione del Cipess al progetto definitivo che poi vuol dire lavoro”, puntualizza Salvini.