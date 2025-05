Ponte sullo Stretto, Salvini a Messina: “vogliamo unire la Sicilia all’Italia e al resto d’Europa e riportare i giovani qui”

StrettoWeb

“Obiettivo dell’incontro di questa mattina con le istituzioni che indagano è di prevenire qualsiasi infiltrazione mafiosa, perchè ogni euro dei cittadini deve finire nelle tasche dei lavoratori e delle imprese sane. Le categorie produttive, le università, i sindacati, le associazioni, gli artigiani si sono detti entusiasti, concordi, pronti a partire, perché Messina si sta svuotando di migliaia di persone ogni anno e quindi vogliamo fare l’esatto contrario, riportare qui giovani, laureati, imprenditori, artigiani, agricoltori, lavoratori”. E’ quanto ha affermato il ministro alle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, oggi a Messina per incontrare in Prefettura i rappresentanti delle istituzioni locali e delle parti sociali.

Il leader della Lega è impegnato in un tour antimafia e ieri c’è stata una prima riunione in Prefettura a Reggio Calabria. “Sarà un’opera importante, non mancheranno le difficoltà, ma ci siamo. Da ministro sono orgoglioso di poter unire la Sicilia all’Italia e al resto d’Europa”, conclude il ministro leghista.