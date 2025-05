Playoff Serie C, i sorteggi: il nuovo tabellone con gli accoppiamenti dei Quarti | REGOLAMENTO E DATE

StrettoWeb

In Serie C, dopo la stagione regolare, si entra sempre più nel vivo, nella fase cruciale e decisiva. Ieri si sono disputate anche le gare di ritorno degli Ottavi dei playoff, che hanno ristretto il cerchio delle contendenti per il salto in B: sarà solo una ad esultare. Fuori il Catania, ma anche Monopoli, Torres, Feralpisalò e Rimini. Diverse teste di serie out, ma ora a prendersi questo vantaggio saranno le seconde classificate – Vicenza, Ternana e Audace Cerignola – che insieme al Pescara avranno il “bonus” del fattore campo (ritorno in casa) e del passaggio del turno in caso di doppio pari o stesso risultato (non ci sono supplementari e rigori). Com’è noto, infatti, così come per il 1° turno nazionale, cioè gli Ottavi, anche ai quarti si giocherà nella doppia sfida di andata e ritorno, tra domenica 18 e mercoledì 21.

I risultati del 2° turno della fase del girone (Ottavi)

Questi i risultati di ieri (in rosso le squadre che hanno passato il turno)

Torres- Atalanta Under 23 2-1 (andata 1-7)

(andata 1-7) Monopoli- Giana Erminio 1-3 (andata 1-3)

(andata 1-3) Pescara -Catania 1-2 (andata 1-0)

-Catania (andata 1-0) Feralpisalò- Crotone 2-1 (andata 1-3)

(andata 1-3) Rimini- Vis Pesaro 3-4 (andata 1-1)

La suddivisione per gli accoppiamenti

Teste di serie:

Vicenza

Ternana

Audace Cerignola

Pescara

Non teste di serie

Atalanta U23

Giana Erminio

Vis Pesaro

Crotone

Sorteggi 2° turno fase nazionale: i nuovi accoppiamenti dei Quarti dei playoff di Serie C

A stabilire gli accoppiamenti sono stati i sorteggi: ecco le partite.

FASE PLAYOFF NAZIONALE (2° TURNO) – QUARTI

Andata: domenica 18 maggio

Giana Erminio-Ternana

Crotone-Vicenza

Vis Pesaro-Pescara

Atalanta U23-Audace Cerignola

Ritorno: mercoledì 21 maggio

Ternana-Giana Erminio

Vicenza-Crotone

Pescara-Vis Pesaro

Audace Cerignola-Atalanta U23

Regolamento e tabellone final four

Le gare dei Quarti definiranno la final four, banalmente le semifinali. Qui di azzera tutto, non vale fattore campo o posizionamento in campionato. Si gioca sempre su andata e ritorno, con supplementari ed eventualmente rigori in caso di doppio pari o di identico numero di gol segnati. Sarà così anche per la finale.

FINAL FOUR

Semifinali – Andata domenica 25 maggio e ritorno mercoledì 28 maggio 2025

Finali – Andata lunedì 2 giugno 2025 e ritorno sabato 7 giugno 2025