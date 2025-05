Playoff Serie C, giocato il ritorno degli Ottavi: i risultati del 1° turno nazionale, le qualificate e il nuovo tabellone

StrettoWeb

E anche il 1° turno nazionale è andato in archivio. Questa sera, con fischio d’inizio alle ore 20, si sono giocate le gare di ritorno degli Ottavi dei playoff di Serie C, la nuova fase che ha visto l’ingresso delle terze classificate dei tre gironi. In alcuni casi, come quello dell’Atalanta Under 23, il verdetto era già praticamente deciso, considerando le 7 reti dei giovani bergamaschi alla Torres nella sfida d’andata. Oltre a loro in campo, tra le altre, Crotone e Catania.

Crotone che passa il turno, pur perdendo a Salò, in virtù del 3-1 dell’andata. Vittoria inutile invece per il Catania, che vince per 1-2 a Pescara ma paga lo stop interno di domenica sera. Il Monopoli ne prende 3 in casa, dopo la sconfitta di qualche giorno fa, e saluta: esulta la Giana Erminio. Tanti gol a Rimini: la Vis Pesaro vince per 3-4 e passa. Fuori anche la Torres, che vince soltanto per 2-1: troppo ampio il vantaggio dell’andata da parte dell’Atalanta U23 di Ciccio Modesto.

Risultati Playoff Serie C

FASE PLAYOFF NAZIONALE (1° TURNO) – OTTAVI

Ritorno primo turno fase nazionale (ottavi): mercoledì 14 maggio alle ore 20

In rosso le squadre che hanno passato il turno.

Torres- Atalanta Under 23 2-1 (andata 1-7)

(andata 1-7) Monopoli- Giana Erminio 1-3 (andata 1-3)

(andata 1-3) Pescara -Catania 1-2 (andata 1-0)

-Catania (andata 1-0) Feralpisalò- Crotone 2-1 (andata 1-3)

(andata 1-3) Rimini- Vis Pesaro 3-4 (andata 1-1)

Serie C, il tabellone dei playoff

Dopo le gare degli Ottavi, ora è il momento dei Quarti, o del 2° turno di fase nazionale, dove entrano in gioco le seconde classificate dei tre gironi. La procedura sarà identica a quella del turno precedente, con la presenza delle teste di serie – ovvero le tre seconde e la miglior classificata in stagione regolare tra le squadre qualificate dalla fase precedente – che sfideranno le altre qualificate. A definire gli accoppiamenti, però, sarà il sorteggio che andrà in scena domani.

FASE PLAYOFF NAZIONALE (2° TURNO) – QUARTI

Andata domenica 18 maggio – Ritorno mercoledì 21 maggio

da definire – Vicenza (2ª classificata Girone A)

da definire – Ternana (2ª classificata Girone B)

da definire – Audace Cerignola (2ª classificata Girone C)

da definire – Pescara (miglior classificata tra chi ha passato il turno)

FINAL FOUR

Semifinali – Andata domenica 25 maggio e ritorno mercoledì 28 maggio 2025

Finali – Andata lunedì 2 giugno 2025 e ritorno sabato 7 giugno 2025