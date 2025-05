Crotone, mai sconfitta fu più dolce: stop per 2-1 a Salò, ma i pitagorici passano il turno

StrettoWeb

Feralpisalò e Crotone si sono affrontate nel primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, in un doppio confronto che ha riservato emozioni e colpi di scena. Alla fine, a spuntarla è stato il Crotone, che grazie al largo successo maturato nella gara d’andata ha conquistato il pass per i quarti di finale, nonostante la sconfitta di oggi. Mai sconfitta fu più dolce, si direbbe.

Al “Lino Turina”, nella sfida di ritorno, la FeralpiSalò ha provato a compiere l’impresa, imponendosi per 2-1. Una vittoria però insufficiente per ribaltare il 3-1 incassato all’andata allo “Scida”, dove la formazione calabrese aveva messo una seria ipoteca sulla qualificazione. Il risultato complessivo premia dunque i rossoblù, che accedono al turno successivo grazie al miglior punteggio nel doppio confronto.

La partita è iniziata in salita per i padroni di casa: il Crotone è infatti passato in vantaggio con Vitale, gelando momentaneamente le speranze della Feralpi. Ma la reazione dei lombardi non si è fatta attendere. Prima Zennaro ha trovato il gol del pareggio, poi Di Molfetta ha realizzato una splendida rete che ha riportato entusiasmo e alimentato la speranza nella rimonta. Un’illusione che per un attimo si era trasformata in realtà quando D’Alterio ha infilato il pallone nella propria porta. Un autogol che avrebbe portato il parziale sul 3-1, proiettando la Feralpisalò ai Quarti (in caso di identico risultato tra andata e ritorno, sarebbe passata come testa di serie). Tuttavia, l’intervento del VAR ha annullato la rete per una posizione irregolare nella costruzione dell’azione, spegnendo definitivamente i sogni di gloria dei padroni di casa.

Nonostante la sconfitta per 2-1, dunque, il Crotone può sorridere: forte del successo dell’andata, accede comunque ai quarti di finale della fase nazionale dei playoff. Una sconfitta dal sapore dolce per gli uomini di Longo, che hanno gestito il doppio confronto con intelligenza, capitalizzando al massimo il vantaggio acquisito nella prima sfida.