Serie C, il girone C prende forma: grandi ritorni, sorprese e alcune incognite che potrebbero stravolgere tutto. Ecco come sarà

StrettoWeb

Con le eliminazioni dai playoff di Monopoli e Catania di questa sera, comincia a prendere forma il girone C di Serie C. Rimangono le ultime incognite, ma il raggruppamento meridionale di terza serie è praticamente delineato, sempre al netto di problemi economici, societari, fallimenti, mancate iscrizioni ed eventuali ripescaggi. Intanto, però, facciamo riferimento a chi, sul campo, si è guadagnato il diritto di disputare il campionato.

Questo l’elenco ad oggi:

Altamura

Benevento

Casarano (promossa)

Casertana

Catania

Cavese

Cerignola (ai playoff per la B)

Cosenza (retrocessa)

Crotone (ai playoff per la B)

Foggia oppure Messina, che si sfidano al playout per non retrocedere

Giugliano

Juventus Next Gen

Latina

Monopoli

Picerno

Potenza

Salernitana o Frosinone, che si sfidano al playout di Serie B

Siracusa (promossa)

Sorrento

Trapani

Le situazioni ancora da definire

Ci sono alcune posizioni che restano in bilico, in attesa di partite decisive:

Il Cerignola, secondo in classifica, fa ora ingresso nella nuova fase dei playoff e sogna la B.

Anche il Crotone è impegnato nei playoff di Serie C: se vincesse, salirebbe in B; altrimenti, rimarrebbe nel girone.

Dal playout di Serie C uscirà una tra Foggia e Messina: la vincente resterà in Serie C, l’altra scenderà in D.

Infine, il playout di Serie B tra Salernitana e Frosinone deciderà chi retrocederà: la squadra che scenderà quasi certamente verrà inserita nel girone C.

Solo una tra Cerignola e Crotone, eventualmente, potrebbe salire. Qualora una delle due dovesse farcela, ci sarebbe da considerare l’inserimento di qualche squadra dal centro. E potrebbe essere, ad esempio, il Guidona Montecelio, club laziale per la prima volta promosso in Serie C. Da capire, poi, chi si salverà tra Foggia e Messina. E se, eventualmente, chi si salverà riuscirà a farlo anche fuori dal campo, considerando i gravi problemi societari. In caso di mancata iscrizione, com’è noto, si andrebbe a pescare dalle graduatorie dei ripescaggi, su cui ha precedenza l’Inter Under 23. In quest’ultimo caso, da capire eventualmente anche chi e quante seconde squadre andrebbero inserite nel girone C. Ad oggi c’è solo la Juve, che potrebbe essere confermata.