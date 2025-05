Playoff Serie B, i risultati del Primo Turno: definito il quadro delle semifinali. Tabellone, regolamento e date

StrettoWeb

Prime due in archivio. A pochi giorni dalla fine della stagione regolare, oggi sono iniziati ufficialmente i playoff di Serie B. Due le partite in programma, il Primo Turno (o Quarti) in gara secca: Catanzaro-Cesena e Juve Stabia-Palermo. Nella sfida delle 17.15, il Catanzaro non sbaglia il pronostico e fa suo il match per 1-0: decide Iemmello, qualche minuto dopo il rigore fallito dal Cesena con Shpendi. Anche l’altra sfida si conclude per 1-0, per via di una rete di Adorante: 1-0 Juve Stabia sul Palermo. Passano dunque calabresi e campani, che sfideranno rispettivamente Spezia e Cremonese.

Risultati playoff Serie C, 1° turno

Turno preliminare (gara unica)

Sabato 17 maggio 2025

ore 17.15

Catanzaro-Cesena 1-0

ore 19.30

Juve Stabia-Palermo 1-0

Il tabellone delle semifinali: regolamento, date e orari

Definito dunque il quadro delle Semifinali, dove entrano in gioco anche 3ª e 4ª, ovvero Spezia e Cremonese. Si gioca su andata e ritorno, con il ritorno in casa della miglior classificata, che ha anche il vantaggio in caso di identico risultato o di doppio pari. Questo il programma e il tabellone, con date e orari.

Semifinali (andata) – Mercoledì 21 maggio alle ore 20.30

Juve Stabia-Cremonese

Catanzaro-Spezia

Semifinali (ritorno) – Domenica 25 maggio

ore 17.15

Cremonese-Juve Stabia

ore 19.30

Spezia-Catanzaro

Finali

Giovedì 29 maggio 2025 (andata) – ore 20.30

Domenica 1° giugno 2025 (ritorno) – ore 20.30