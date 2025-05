Palermo, game over: 1-0 Juve Stabia, rosanero fuori dai playoff. Si chiude una stagione fallimentare

StrettoWeb

Fuori. Di nuovo ai playoff. E questa volta va anche peggio. Il Palermo perde a Castellammare di Stabia e saluta gli spareggi promozione, chiudendo in anticipo una stagione che si può dire fallimentare. Per la corazzata costruita, per l’allenatore scelto, per le risorse investite. Anche quest’anno, come quello scorso, i rosanero erano tra i favoriti per il salto, ma hanno fallito. Una stagione troppo altalenante, rimonte subite, partite folli, attacco non sempre pungente, gioco non sempre spumeggiante, risultati spesso deludenti anche in casa. L’ottava posizione non ha ovviamente avvantaggiato nel cammino, anche perché si giocava fuori casa e con la sola vittoria a disposizione, tra l’altro in un campo non semplice, campo di una squadra che tra l’altro ha speso molto poco e molto meno dei siciliani.

La cronaca della partita

Ritmi alti e piacevoli, anche se nella prima fase le occasioni latitano. La prima occasione vera è alla mezz’ora, con un palo di Floriani Mussolini. La chance accende il match e il finale di tempo: a una nuova azione di marca locale risponde la prima rosanero, con Pohjanpalo, ma alla fine la prima frazione si chiude senza reti. Nella ripresa il copione non cambia, anche se il gol questa volta arriva. Lo sfiora il Palermo, lo fa la Juve Stabia, con Adorante che supera il diretto avversario e batte Audero. Il vantaggio spiana la strada ai padroni di casa, che difendono con ordine anche sapendo di avere a disposizione due risultati su tre. Il Palermo fa veramente poco per pervenire al pareggio e alla fine la gara si conclude così, dopo un lungo recupero, causato da una sospensione del match per qualche minuto per via di un problema a un cancello che separa gli spalti.