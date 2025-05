Pellaro, perdita idrica e voragini. Lettore infuriato: “da lì passano i consiglieri. Barreca che dice? Ci prendono per il culo dicendo che va tutto bene”

StrettoWeb

Altro giro, altra corsa. Anzi, altra perdita idrica. La terza segnalata in due giorni, anche se sono sicuramente molte di più. Una a Sbarre Centrali, una al Tempietto e poi un’altra – quella segnalata in questo articolo – a Pellaro. Anche in questo caso grande spreco, soprattutto per chi lamenta carenza idrica. Anche in questo le responsabilità sono di Franco Barreca, il consigliere comunale del PD delegato al settore idrico che perde tempo sui social provando a smentire StrettoWeb, ma senza riuscirci.

Un lettore, un altro ancora, ha scritto alla nostra redazione imbufalito, infuriato, incazzato, deluso, per la situazione mostrata, come si può vedere nelle foto a corredo. Postiamo il suo messaggio integralmente, anche perché dice già tutto. “Questo è il vecchio mattatoio a Pellaro.. Da molti mesi questa perdita idrica, con annesse voragini che sono invidiate dalla Fossa delle Marianne per ampiezza e profondità, fa bella mostra di se a turisti e semplici abitanti del luogo. Ciò che fa riflettere è che da quella strada passano di continuo i tecnici del comune i consiglieri comunali preposti ai controlli del territorio che si recano al cantiere del parco del vento… La domanda è sempre la stessa: perché siamo costretti a vivere in una città che fa schifo per colpa di chi si è candidato e ricandidato e ad oggi continua passatemi il termine a prenderci per il culo dicendo che a Reggio va tutto bene. C’è addirittura chi ha negato che l’aeroporto di Reggio Calabria sia rinato grazie ad Occhiuto…” (il riferimento all’assurdo post dell’ex M5S Federica Dieni).

“Bene detto questo: io non ho social quindi se mai il consigliere comunale Francesco Barreca delegato all’idrico avesse qualcosa da commentare io non lo saprò mai… Potrò solo capirlo se la prossima settimana tutto questo schifo e ribadisco schifo sarà finalmente un brutto e lontano ricordo ad opera di Falcomatà and company… Se qualcuno c’è riuscito con una tabella dove affiggere i manifesti dei nostri cari estinti allora ho qualche speranza anch’io… Dimenticavo: se a Reggio non abbiamo acqua è colpa del Comune e questo lo certifica. Firmato: un caro lettore che ama la sua città”.

