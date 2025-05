Reggio, grande perdita d’acqua all’ingresso del parco del Tempietto: la responsabilità è del consigliere che prova a smentire StrettoWeb (senza successo)

StrettoWeb

Dei cittadini di Reggio Calabria hanno segnalato una grande perdita d’acqua, nonché degrado diffuso tra sterpaglie e sporcizia, a pochi passi dall’ingresso al Tempietto, proprio dove un anno fa veniva inaugurato il nuovo parco. Le immagini scorrevoli a corredo parlano chiaro: ad emergere, soprattutto, l’acqua dispersa per strada. Non un bel biglietto dai visita per i turisti che dalla via marina si spostano verso il nuovo parco, per una passeggiata. Ancora più grave, però, le inaccettabili dispersione e spreco d’acqua, che va a finire per strada, quando tanti reggini soffrono la carenza idrica soprattutto nei mesi estivi. Da non dimenticare poi i disagi per giovani e bambini che, a piedi, rischiano essere bagnati dalle automobili che passano per strada.

Un problema, quello delle sanguinose perdite, denunciato ieri da un altro cittadino nella zona di Sbarre Superiori. La competenza è senza dubbio del consigliere delegato all’idrico, Franco Barreca, esponente del PD che passa il suo tempo a provare a smentire StrettoWeb (senza successo) sui social, tra post e commenti agli articoli del nostro giornale. Su argomenti, tra l’altro, che riguardano aree non di sua competenza.

